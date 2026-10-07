Ludi: "Kean si sposa bene con lo stile di gioco di Fabregas. E' un top player che farà le fortune del Como"

Il punto di vista del Ds del Como Ludi sull'adattamento di Moise Kean negli schemi tattici del Como

Carlalberto Ludi, ds del Como, ha parlato a margine del premio Gentleman a Milano della ripresa del campionato e delle aspettative su Moise Kean.

Ecco le parole del dirigente dei lariani sul nuovo attaccante del Como acquistato in estate dalla Fiorentina per 40 milioni di euro, riprese da TMW.

"Cesc ha questo stile di gioco che fortunatamente è riuscito a pervadere i giocatori, ha questa identità netta, questa identità che ci appassiona, ci emoziona, e in cui Moise, secondo noi, si sposa perfettamente. È un giocatore diverso da quello che avevamo, è un giocatore determinante, è un top player italiano, e quindi sappiamo, non solo speriamo, sappiamo che farà le fortune del Como"."

