A. Lucarelli difende Grosso: "Fiorentina completamente nuova, ci vorrà pazienza. Nessuno ha la bacchetta magica"

L’ex difensore analizza il difficile avvio di stagione

Tra i protagonisti attesi questa sera allo stadio Franchi per la partita delle Leggende, organizzata in occasione del centenario della Fiorentina, ci sarà anche Alessandro Lucarelli. L’ex difensore del Parma, oggi direttore sportivo del Livorno, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb.com e ha parlato dell’evento celebrativo dedicato al club viola, soffermandosi anche sull’avvio di stagione della squadra di Fabio Grosso e sul mercato estivo condotto dalla società.

«Ringrazio la Fiorentina per l’invito. Purtroppo non potevo partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però il fatto che si siano ricordati di me, nonostante abbia giocato a Firenze soltanto un anno, mi ha fatto molto piacere. Stasera sarò in campo, sarà sicuramente una bella serata di divertimento».

Lucarelli ha poi analizzato il momento attraversato dalla Fiorentina, reduce da un avvio di stagione complicato: «È un progetto completamente nuovo, con tanti giocatori arrivati in momenti diversi e che ha bisogno di tempo. I due risultati sono pesanti, soprattutto dal punto di vista numerico, e qualche campanello d’allarme devono farlo suonare. Però si tratta di una squadra da costruire e nessun allenatore ha la bacchetta magica. Gli investimenti sono stati importanti, così come i giocatori arrivati: serve un po’ di pazienza per sistemare tutto e trovare gli equilibri giusti».