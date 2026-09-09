Lotito duro contro i tifosi: "Io parlo con i fatti: siamo primi in classifica, non basta?"

Il presidente della Lazio si toglie qualche sassolino dopo il grande avvio in campionato della squadra di Gattuso.

Tre giornate di campionato, tre vittorie e primo posto in classifica a punteggio pieno insieme a Inter e Roma. Per Claudio Lotito è abbastanza per rispondere alle critiche ricevute negli ultimi mesi e rivendicare il lavoro svolto dalla società: "È fuori da ogni logica. Io parlo con i fatti, siamo primi in classifica. Non fatemi parlare, parlano i fatti per me. Quello che sta succedendo contro di me è fuori da ogni logica". Il presidente biancoceleste punta quindi sui risultati per replicare a chi continua a contestare la sua gestione: "Dicono: 'Con Lotito i tifosi non sognano'. Ma che vuol dire? Siamo primi in classifica, non basta?".

Lotito allarga poi il discorso al progetto complessivo della società, rivendicando gli investimenti e il lavoro portato avanti dalla Lazio: "Non basta comprare giocatori, avere una squadra determinata, che combatte, né fare l'Academy, voler fare lo stadio. L'unico assioma loro è: Lotito deve andare via". E alla domanda sulla possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa risponde ancora una volta chiamando in causa il campo: "No, non mi devo togliere nessun sasso, non devo rispondere a nessuno. Parlo con i fatti".

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, la Lazio di Rino Gattuso ha infatti cambiato marcia in campionato, battendo Bologna, Genoa e Udinese. E Lotito, almeno per il momento, preferisce lasciare che siano i risultati a parlare.