Lopez: “In seria A ho vissuto quattro anni bellissimi. A Firenze sono stati cambiati troppi giocatori”

L’ex viola Maxime Lopez è tornato a parlare della sua esperienza in Italia e del periodo vissuto anche a Firenze, condividendo alcune riflessioni sulla Fiorentina di oggi.

Il centrocampista francese, che in maglia viola non ha lasciato un segno particolarmente profondo, ha comunque trascorso quattro stagioni in Serie A prima di rientrare in Francia, dove ora gioca con il Paris FC. Proprio oggi Lopez sarà impegnato contro il Paris Saint-Germain in un derby parigino che mancava da quasi cinquant’anni. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato le sue sensazioni, soffermandosi anche sulla sua parentesi italiana:

«In Serie A ho vissuto quattro anni bellissimi. Il Sassuolo non mi sorprende: Fabio Grosso avrebbe voluto che restassi. Con Italiano ho giocato poco, ma ho imparato tanto. A Firenze forse sono stati cambiati troppi giocatori. Mi piace molto il progetto del Como. Resta il rammarico di non aver mai avuto l’opportunità di giocare in una top come Milan, Inter o Juventus».