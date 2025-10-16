Longhi: “Nicolussi il migliore della seria A nelle punizioni, Dzeko un campione. Difficoltà in difesa”

Bruno Longhi, giornalista sportivo e telecronista, parla ai microfoni di Radio Bruno sulla situazione Viola e sull’imminente match Milan-Fiorentina:

“La Fiorentina ogni volta mi sorprende perchè mi da l’impressione di quello studente che studia per un esame ed è preparato su tutto meno che su un solo argomento e poi all’interrogazione gli chiedono proprio quella cosa lì. I giocatori ci sono, l’allenatore c’è, però non arrivano i risultati… infatti rimango stupito perchè a me piacciono tutti i giocatori della rosa Viola ma manca l’alchimia e la compattezza che sono prerogativa fondamentale per una squadra, perchè presi singolarmente i giocatori sono bravi e l’allenatore anche; si attendono quindi tempi migliori e che arrivino risultati che risollevino il morale.

Il Milan è solido e compatto, Allegri è riuscito a far sì che i tre difensori dei rossoneri, sempre oggetto di critica nella passata stagione, quest’anno non subiscono critiche perchè è stato rinforzato il centrocampo. Modric non sbaglia una palla, è davanti alla difesa ed è l’organizzatore dei giochi, poi c’è Rabiot che corre e da qualità, c’è una compattezza che fa sì che il Milan non prenda gol. E’ anche un Milan meno allegriano di quanto potesse essere l’ultima Juventus. Comunque questo è un Milan che fa paura e non avendo impegni infrasettimanali può avere delle grandissime ambizioni.

Per la Fiorentina quella di domenica è un’occasione importante, hai questo pseudovantaggio che vai a giocare con una squadra forte che è prima in classifica per cui tutto quello che fai in più è guadagnato, però quando arrivi da tre punti in sei partite la prossima deve essere l’occasione da non sbagliare, a prescindere dall’avversario che affronti; io parto comunque dal presupposto che la rosa della Fiorentina può permettersi di portare a casa il risultato contro qualsiasi squadra, ci sono tutte le premesse perchè ha tutti giocatori di valore e ha un allenatore di valore, per cui io spero che scatti la molla il più in fretta possibile perchè se poi non succede e non arrivano i risultati possiamo già prevedere cosa potrebbe succedere.

Ci può stare che il Milan vinca pure il campionato, comunque essendo una squadra forte, non subendo gol, non avendo impegni infrasettimanali, non è difficile pensarlo: ci sono giocatori come Modric che fanno “cantare” la palla. E’ chiaro che ti devi battere con squadre forti, il Napoli è la favorita perchè si è rafforzata dopo la vittoria dello scorso anno, l’Inter è una squadra fortissima con un gioco collaudato. Queste sono le tre che se la giocano quindi il Milan potrebbe vincerlo questo campionato.

Nicolussi Caviglia io lo seguo da tre anni, penso che sia il miglior calciatore di punizioni che ci sia nel nostro campionato, secondo me è un ottimo giocatore e mi auguro che da ottimo giocatore in prospettiva possa diventarlo effettivamente. Io sono in attesa di vedere Dzeko perchè è proprio un campione, che però ha bisogno di trovare la marcia giusta, i meccanismi giusti, perchè è un giocatore che sa fare tutto. Sono un pò scettico sui difensori però, tornando al discorso di prima sui difensori del Milan, in quel caso Allegri li ha messi nella condizione di essere sempre in vantaggio sugli attaccanti avversari, quelli della Fiorentina mi sembra che siano sempre in difficoltà nell’1 vs 1 perchè non hanno l’adeguata protezione di un centrocampo che pensa più a costruire piuttosto che a distruggere, e nel calcio si deve saper anche distruggere”.