Lo scopritore di Comuzzo: "È fortissimo, se capiscono qualcosa di calcio la Fiorentina lo tiene"

Vittorio Fioretti ha analizzato il percorso di crescita di Comuzzo

Lo scopritore di Pietro Comuzzo, Vittorio Fioretti, è intervenuto a Radio Bruno: "Paratici uno dei direttori più bravi d'Italia. Ha preso Atta, un giocatore fortissimo. Vedo una Fiorentina protagonista, con Grosso che è bravissimo. Un grande direttore sportivo non deve mai far sapere agli altri quello che vuole fare. Grosso? Forte. Un bravo ragazzo che fa giocare bene le proprie squadre".

Su Comuzzo: "Se capiscono qualcosa di calcio la Fiorentina lo tiene, è un giocatore forte. Quando la stagione va male, sbagliano tutti".