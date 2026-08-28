Lo Monaco: "Il comportamento di Kean è inaccettabile, la Fiorentina ha fatto bene a cederlo"

Il pensiero di Lo Monaco sulla vicenda Kean

L'ex direttore sportivo di Palermo e Catania, Pietro Lo Monaco è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Kean? È un modo di comportarsi che purtroppo ha preso piede nel calcio. Ma la società ha il potere, sempre e comunque: il calciatore ha avuto dei comportamenti che non stanno né in cielo né in terra. La Fiorentina ha fatto bene a cederlo. Le società non devono essere mai schiave, ma al contrario, devono essere pronte a perdere alcuni giocatori".

Sul sostituto di Kean: "Zirkzee in Italia fece ottime cose, attacca meno la profondità di Kean ma forse è l'attaccante più adatto per come è messa adesso la Fiorentina. Con quel centrocampo, la Fiorentina deve essere aggressiva. Atta non farà mai il trequartista, la squadra deve aspettare con fiducia la crescita dei buoni giocatori che ha. La sconfitta di Roma è stata pesante ma i giallorossi adesso vanno a mille: hanno forza fisica, corsa, tecnica".

Le polemiche su Grosso: "Ho letto già di dimissioni, esoneri… queste sono fesserie. Paratici ha scelto Grosso perché evidentemente sa che ha le qualità per portare avanti un tale progetto. Andare a commentare negativamente dopo una sconfitta, serve solo a sfaldare i legami. Mi permetto di dare un consiglio a Grosso: quello di giocare senza freni, senza paure".