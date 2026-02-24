Lo Monaco difende Ranieri: “Attacchi ingenerosi nei suoi confronti, è il miglior difensore della Fiorentina”

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio FirenzeViola: “La Fiorentina non è ancora fuori dal tunnel. Questo è un gruppo sul quale nessuno avrebbe pronosticato la situazione che sta vivendo. Mancava lo spirito di squadra, mentre ora sembra che sia stato ritrovato e se la Fiorentina lo ritrova del tutto se la può giocare tranquillamente per la salvezza perché ha un organico superiore alle contendenti per la salvezza. È una lotta però che non può essere mollata fino all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato”.

Su Ranieri: “Non ero d’accordo sugli attacchi ingenerosi nei confronti del ragazzo. Non sarà il massimo però ci mette cuore e anima, a volte anche troppo, andando oltre. Mi sembra però che possa dare qualcosa in più rispetto ai suoi compagni del reparto difensivo. Comuzzo ha avuto le sue difficoltà, uguale Pongracic. Ranieri, invece, sta dando timbro agonistico a tutto il reparto”.