24 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lo Monaco difende Ranieri: “Attacchi ingenerosi nei suoi confronti, è il miglior difensore della Fiorentina”

News

Lo Monaco difende Ranieri: “Attacchi ingenerosi nei suoi confronti, è il miglior difensore della Fiorentina”

Redazione

24 Febbraio · 16:47

Aggiornamento: 24 Febbraio 2026 · 16:47

Condividi:

di

Pietro Lo Monaco commenta la situazione della Fiorentina a seguito della vittoria nel derby contro il Pisa

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio FirenzeViola: “La Fiorentina non è ancora fuori dal tunnel. Questo è un gruppo sul quale nessuno avrebbe pronosticato la situazione che sta vivendo. Mancava lo spirito di squadra, mentre ora sembra che sia stato ritrovato e se la Fiorentina lo ritrova del tutto se la può giocare tranquillamente per la salvezza perché ha un organico superiore alle contendenti per la salvezza. È una lotta però che non può essere mollata fino all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato”.

Su Ranieri: “Non ero d’accordo sugli attacchi ingenerosi nei confronti del ragazzo. Non sarà il massimo però ci mette cuore e anima, a volte anche troppo, andando oltre. Mi sembra però che possa dare qualcosa in più rispetto ai suoi compagni del reparto difensivo. Comuzzo ha avuto le sue difficoltà, uguale Pongracic. Ranieri, invece, sta dando timbro agonistico a tutto il reparto”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio