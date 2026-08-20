ll Mattino rivela: "Il Napoli è su Kean. Se parte Lucca, l'attaccante della Fiorentina diventa un obiettivo"
L'attaccante della Nazionale è al centro di tante voci di mercato: Como più avanti, ma occhio ai partenopei.
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 13:28
Si susseguono i rumours sulla possibile cessione di Moise Kean. Il Mattino sgancia la bomba: oltre al Como c'è il Napoli.
Tutto dipende dalla cessione di Lorenzo Lucca: l'attaccante ex Udinese è sempre più lontano dal club azzurro, con Lazio e Fiorentina su di lui. In caso dovesse verificarsi questa uscita, i partenopei potrebbero fiondarsi proprio sulla punta della viola: al momento c'è stato solo un timido dialogo con Paratici, ma il Napoli potrebbe farsi vivo da un momento all'altro, con il Como che però rimane comunque la squadra più avanti per prendersi l'attaccante della Nazionale.