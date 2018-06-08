L’Italia femminile ai mondiali: a Firenze schiacciato il Portogallo 3-0
Una partita senza storia quella vista stasera allo stadio Franchi di Firenze dove le azzurre si sono imposte per 3-0. Di Girelli, Salvai e Bonasea i goal. I primi due arrivati da calcio piazzato, il t...
A cura di Gabriele Caldieron
08 giugno 2018 22:22
Una partita senza storia quella vista stasera allo stadio Franchi di Firenze dove le azzurre si sono imposte per 3-0. Di Girelli, Salvai e Bonasea i goal. I primi due arrivati da calcio piazzato, il terzo in finale con una bella battuta a rete dal limite. Le ragazze dunque agguantano il pass per i mondiali di Francia 2019.
Gabriele Caldieron