L'indiscrezione: "La Fiorentina interrompe il rapporto con Kappa e torna alla Joma dal prossimo anno"

La Fiorentina pronta a cambiare sponsor tecnico, separazione con Kappa e ritorno alla Joma. Le ultime sulla vicenda

Secondo quanto riportato dal portale specializzato Footy Headlines, la Fiorentina sarebbe in procinto di cambiare sponsor tecnico a partire dalla prossima stagione. L'attuale accordo tra Kappa e Fiorentina era complessivamente di 6 anni (4 anni +2 anni di opzione), a partire dalla stagione 2020-21, dunque alla fine di questo campionato scadono i 4 anni di contratto e sembra che la Fiorentina abbia deciso di non prolungare per ulteriori 2 anni l'accordo. Al suo posto la scelta dovrebbe ricadere su Joma, che ha vestito i giocatori viola per 3 campionati, a partire dal 2012/2013 fino alla stagione 2014/2015.