Lindelof elogia Dragusin: "È un ottimo giocatore, molto forte e sa difendere. Ma domani vogliamo vincere"

Il centrale svedese elogia il difensore viola alla vigilia della sfida di Nations League, ma avverte: "Vogliamo vincere e conquistare i tre punti"

Alla vigilia di Svezia-Romania di Nations League, Victor Lindelof ha speso parole di elogio per Radu Dragusin, difensore della Fiorentina già affrontato in Premier League.

"È un ottimo giocatore, ha giocato ad un ottimo livello e ha molte qualità. Gli auguro buona fortuna, ma ovviamente non domani Vogliamo vincere la partita e conquistare i tre punti", ha scherzato il centrale svedese, prima di aggiungere: "È molto forte e sa difendere". Un attestato di stima per il difensore viola, con una sola eccezione: i tre punti.