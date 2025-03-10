Limnios: "Vinciamo con la Fiorentina e pareggiamo con l'Atromitos. È una presa in giro"

Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Atromitos, l'attaccante del Panathinaikos Dīmītrīs Līmnios ha parlato così in vista anche del ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina: "Non rie...

Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Atromitos, l'attaccante del Panathinaikos Dīmītrīs Līmnios ha parlato così in vista anche del ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina: "Non riesco a spiegarlo. Se ci penso credo che mi sto prendendo in giro. Abbiamo giocato contro una squadra di alto livello come la Fiorentina e l'abbiamo battuta. Oggi siamo venuti qui per una partita da vincere e non abbiamo vinto. Siamo entrati bene ma da quel momento in poi improvvisamente abbiamo iniziato a giocare con le palle lunghe, non avevamo la mentalità giusta. L'avversario ha iniziato a prendere le misure in campo, più o meno è successa la stessa cosa nel secondo tempo. L'Atromitos è riuscito a passare in vantaggio, siamo riusciti a segnare un gol ma non è bastato. Non siamo contenti del pareggio. Da ora ci concentriamo sulla partita cruciale contro la Fiorentina, daremo tutto per qualificarci".