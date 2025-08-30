Lezione di calcio del Bologna al Como, la squadra di Fabregas resa nulla. Decide Orsolini. Il racconto della gara

Prima vittoria in questa Serie A per il Bologna che fa suo il match contro il Como grazie alla rete realizzata nel secondo tempo dal solito Riccardo Orsolini, che va a -1 da Beppe Signori nella classi...

Prima vittoria in questa Serie A per il Bologna che fa suo il match contro il Como grazie alla rete realizzata nel secondo tempo dal solito Riccardo Orsolini, che va a -1 da Beppe Signori nella classifica dei marcatori in Serie A all time della storia del club rossoblù.

Primo tempo piuttosto tattico quello messo in scena al Dall'Ara tra Bologna e Como. Gara piuttosto contratta in cui le occasioni non fioccano, tanto che il primo suillo si ha dopo oltre 20 minuti e porta la firma di Nico Paz, che raccoglie un ottimo passaggio, se ne va via ad un avversario e lascia partire un sinistro dal limite che finisce largo alla porta difesa dal polacco Lukas Skorupski. Con il passare dei minuti, però, crescono i padroni di casa. Al 29 il cross tagliato di Cambiaghi è pericoloso ma la palla attraversa tutta l'area di rigore senza che potesse arrivare la zampata vincente di Fabbian, che nell'occasione si era avventato sulla sfera.

Due minuti dopo l'azione più pericolosa del primo tempo: bel passaggio in area, a tagliare la difesa, sulla corsa di Riccardo Orsolini che senza pensarci va alla conclusione. Il pallone destinato sotto la traversa viene parato da Jean Butez. Sul finale la partita si innervosisce anche un po' con l'arbitro che è costretto a sventolare il giallo a Smolcic prima e Vitik poi.

Nella ripresa, la formazione allenata da Vincenzo Italiano conferma le buone sensazioni che aveva lasciato in finale di prima frazione e prende in mano il pallino del gioco. La rete arriva all'ora di gioco dopo un bel lavoro di Castro che spalle alla porta si difende bene dagli avversari e scarica all'indietro per Orsolini, che di prima intenzione calcia col mancino dal limite dell'area e trova la rete grazie ad una leggera deviazione che non lascia scampo a Butez. Nel finale di gara il gioco si spezza molto, con l'arbitro costretto a tifar fuori spesso e volentieri il cartellino giallo, ma alla fine è il Bologna ad avere la meglio e a rifarsi dopo il ko al debutto contro la Roma. Como che invece resta a tre punti dopo la vittoria alla prima contro la Lazio. Lo scrive TMW