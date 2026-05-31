L’ex viola Ikoné impedisce il Triplete al PSG: suo il gol che ha eliminato Luis Enrique dalla coppa

L'ex attaccante della Fiorentina ha "rovinato" la stagione trionfale del PSG

La stagione 2025/26 del Paris Saint-Germain resterà comunque straordinaria, ma non perfetta. La squadra di Luis Enrique ha conquistato campionato, Champions League e Supercoppa, senza però riuscire a completare il tradizionale Triplete composto da Ligue 1, Champions e Coppa di Francia. A interrompere il sogno dei parigini è stato un protagonista inatteso e conosciuto dai tifosi della Fiorentina: Jonathan Ikoné.

Dopo l'esperienza in Serie A con la maglia viola, è tornato in Francia e ha lasciato il segno con il Paris FC. Proprio lui, infatti, ha firmato la rete decisiva che il 16 gennaio scorso ha permesso al Paris FC di espugnare il Parco dei Principi per 1-0 nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia. Alla fine, dietro l'unico vero rimpianto della stagione del PSG, c'è la firma inattesa di Ikoné.