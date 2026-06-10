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L'ex Napoli Ghoulam: “Dodo ideale per il Napoli: esperienza, duttilità e qualità sulla fascia”

Dodo sembra destinato a lasciare la Fiorentina, e tra le tante è stato accostato anche al Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 14:15
L'ex Napoli Ghoulam: “Dodo ideale per il Napoli: esperienza, duttilità e qualità sulla fascia” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L’ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam, intervistato dal Corriere dello Sport, ha analizzato le possibili mosse di mercato del club azzurro, soffermandosi anche su un nome in orbita Fiorentina: Dodo.

"Cosa manca sul mercato? Un terzino destro, una mezzala e un difensore centrale. Pochi ritocchi: la rosa è di qualità", ha spiegato l’ex azzurro. Poi il passaggio sull’esterno brasiliano della Fiorentina: "A destra mi piace Dodo per più motivi: ha esperienza in Serie A, quattro stagioni alle spalle, e abbiamo visto quanto sia importante. Può fare sia il quinto che il terzino in una difesa a quattro". Ghoulam ha anche ipotizzato possibili soluzioni tattiche: "Eventualmente puoi schierare lui e Giovanni insieme: Dodo da quinto e il capitano da centrale, con i tre marcatori".

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