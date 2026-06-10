L'ex Napoli Ghoulam: “Dodo ideale per il Napoli: esperienza, duttilità e qualità sulla fascia”

Dodo sembra destinato a lasciare la Fiorentina, e tra le tante è stato accostato anche al Napoli

L’ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam, intervistato dal Corriere dello Sport, ha analizzato le possibili mosse di mercato del club azzurro, soffermandosi anche su un nome in orbita Fiorentina: Dodo.

"Cosa manca sul mercato? Un terzino destro, una mezzala e un difensore centrale. Pochi ritocchi: la rosa è di qualità", ha spiegato l’ex azzurro. Poi il passaggio sull’esterno brasiliano della Fiorentina: "A destra mi piace Dodo per più motivi: ha esperienza in Serie A, quattro stagioni alle spalle, e abbiamo visto quanto sia importante. Può fare sia il quinto che il terzino in una difesa a quattro". Ghoulam ha anche ipotizzato possibili soluzioni tattiche: "Eventualmente puoi schierare lui e Giovanni insieme: Dodo da quinto e il capitano da centrale, con i tre marcatori".