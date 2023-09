Lettere che compongono la scritta “Rocco Commisso Viola Park” abbandonate ai cassonetti

Il portale Qui Antella, sempre molto attento alle vicende del Viola Park, scrive questo:

“Ci sono strani rifiuti abbandonati accanto alla campana del vetro, all’angolo tra via di Rimaggio e via Villamagna. Grossi pezzi di polistirolo, laminati sulla superficie esterna e verniciati color oro (o quasi).

Sembrano essere pezzi di grandi lettere dell’alfabeto. Sono lì da alcuni giorni e gli abitanti lo hanno fatto notare con post di protesta sui social. Chi è l’incivile che, anziché chiamare il servizio gratuito di Alia per il ritiro ingombranti, ha scelto di buttare quei maxi pezzi di polistirolo in mezzo alla strada?

Ad osservarli con attenzione richiamano alla mente i caratteri con cui è stata composta la scritta davanti al nuovo centro sportivo della Fiorentina “Rocco B Commisso Viola Park”, poco distante da lì, tuttora coperti da teli viola in attesa dell’inaugurazione.

Non è pensabile che la società viola si sia disfatta di caratteri, magari provvisori, buttandoli per strada. Però potrebbe essere stata qualcuna delle ditte che al centro sportivo ci lavorano? Chi altri, in zona, ha accanto al campanello il nome scritto a lettere cubitali?”