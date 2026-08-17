Leonardi: “A Firenze c’è grande entusiasmo. Tra i singoli mi incuriosiscono Valdepenas e Mastantuono”

Vanessa Leonardi ha parlato della Fiorentina e del grande entusiasmo che si percepisce attorno alla squadra

Intervenuta ai microfoni di Radio Bruno, la nota giornalista di Sky Vanessa Leonardi, ha parlato di Fiorentina, del mercato di Paratici e dei singoli che più la incuriosiscono tra i nuovi arrivati. Queste le sue parole:

“L'entusiasmo fiorentino non mi sorprende. Dopo un’annata negativa era comprensibile aspettarsi un cambiamento del genere, ma credo che il grande protagonista sia Paratici. C’era bisogno di azzerare e ripartire e il direttore sportivo ha interpretato alla lettera questa necessità. Credo la piazza abbia percepito la volontà di ripartire da zero”.

“Valdepenas mi ha colpito fin da subito e sono davvero curiosa di vederlo all’opera. Mi incuriosisce molto anche Mastantuono: me ne parlano come di un ragazzo molto semplice e il video che lo ritrae al mare insieme ai bambini mi è piaciuto molto, perché sembra confermare questa impressione. Ci sarà da capire se Oulai e Fagioli possono coesistere in campo insieme”.