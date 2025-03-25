Le ultime notizie da casa Atalanta: rientrati i nazionali. Ancora terapie per Retegui, Cuadrado e Posch

Da Bergamo: rientrati i nazionali. Palestra infortunato, ancora terapie per Retegui, Cuadrado, Posch, Scalvini e Scamacca.

Ultime sull'Atalanta. Oggi sono rientrati a Zingonia i vari Bellanova, Ruggeri, Maldini, Djimsiti, Pasalic, Samardzic, De Ketelaere e Palestra. Quest'ultimo ha avuto un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra con la Nazionale U21 ed è in attesa di accertamenti strumentali. "L'ho fatto uscire perché ha sentito indurirsi il muscolo e non aveva senso farlo continuare", ha detto il ct azzurro Carmine Nunziata intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo l'1-1 contro i pari età della Danimarca in amichevole.

Per quanto riguarda il resto del gruppo, Sulemana ha svolto lavoro parziale in gruppo, per Kossounou lavoro individuale in campo. Terapie invece per Retegui, Cuadrado, Posch, Scalvini e Scamacca. Lo scrive Tuttomercatoweb.