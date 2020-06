Apprendiamo dalla redazione di Football Data dei dati curiosi sulla stagione in corso della Fiorentina prossima alla ripartenza: record di pareggi attuali del torneo per la Fiorentina con 9. Sono in maggioranza i punti realizzati in trasferta dalla squadra viola, ben 16 su 30 totali. Milenkovic e Pezzella nonostante il ruolo di difensori sono i giocatori che hanno portato più punti alla squadra gigliata: 6 ambedue.