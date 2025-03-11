Le statistiche confermano il brutto campionato della Fiorentina, i viola sono la nona squadra per rendimento

Anche secondo le statistiche la Fiorentina non sta disputando una stagione all'altezza per una qualificazione europea

Sofascore fa una classifica usando gli expected gol del campionato di Serie A a 10 giornate dalla fine. La Fiorentina in questa classifica sarebbe al nono posto confermando un rendimento molto altalenante e non da Europa. Molto bene invece tra le piccole il Como, che si piazzerebbe subito alle spalle della squadra viola, e delle big ottimo il rendimento dell'Atalanta che è seconda ad un passo dall'Inter