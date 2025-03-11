Labaro Viola

Le statistiche confermano il brutto campionato della Fiorentina, i viola sono la nona squadra per rendimento

Anche secondo le statistiche la Fiorentina non sta disputando una stagione all'altezza per una qualificazione europea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2025 12:50
Le statistiche confermano il brutto campionato della Fiorentina, i viola sono la nona squadra per rendimento - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Condividi

Le statistiche confermano il brutto campionato della Fiorentina, i viola sono la nona squadra per rendimento

Sofascore fa una classifica usando gli expected gol del campionato di Serie A a 10 giornate dalla fine. La Fiorentina in questa classifica sarebbe al nono posto confermando un rendimento molto altalenante e non da Europa. Molto bene invece tra le piccole il Como, che si piazzerebbe subito alle spalle della squadra viola, e delle big ottimo il rendimento dell'Atalanta che è seconda ad un passo dall'Inter

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok