Le pagelle di Guetta: "Pellegrino 5, annullato; Fagioli 5.5, si inabissa nella ripresa; Pongracic 7, Goleador"

Vanoli 5. Incomprensibile Cambi inspiegabili, vedi Brescianini al posto di Mastantuono, e Gonçalves lasciato troppo in campo.

5,5 De Gea Preoccupante Tre grandi parate, una delle quali che arriva dopo una mancata uscita, la papera sul terzo gol è veramente enorme.6 Jimenez Spinta Ancora una volta meglio in fase offensiva che difensiva: altro gol con deviazione sfiorato nel momento viola più difficile.5,5 Dodò (dal 23’ s.t.) Inspiegabile Perché continua a giocare?5,5 Dragusin Nervoso Si batte con determinazione su ogni pallone, quasi a voler dimenticare le ultime prestazioni negative, va troppo spesso oltre le righe.7 Pongracic Goleador Una rete e mezzo, questione di centimetri perché poteva essere una straordinaria doppietta. Male nei primi due appoggi difensivi, ma, appunto, rimedia alla grande ed evita la disfatta storica con due interventi provvidenziali.5,5 Viery Adattato Un po’ più a proprio agio sulla fascia sinistra: costringe all’ammonizione Ramon e partecipa da protagonista all’azione del gol di Pongracic. In sofferenza però nel primo tempo su Liberali.5,5 Valdepenas (dal 18’ s.t.) Evanescente Non incide.5,5 Fagioli Calante È il fulcro della manovra nella prima ottima mezzora viola. Gran giocata nell’area lariana, con tiro deviato sul fondo. Si inabissa nella ripresa.5,5 Ndour In difficoltà Nel centrocampo a due può far risaltare maggiormente le proprie doti di interditore, male invece nelle conclusioni, dopo il gol capolavoro nell’Under 21.s.v. Beto (dal 34’ s.t.)5,5 Mastantuono Intermittente Parte male, poi trova un po’ di ispirazione costringendo Nico Paz al fallo da ammonizione e dipingendo la punizione per la rete viola annullata dalla Var. Perde ancora una volta troppi palloni: stavolta sei.6 Brescianini (dal 23’ s.t.) A sorpresa Suo il cross per il palo di Njie.5,5 Pedro Gonçalves Croce e delizia Due giocate di grande tecnica, la sensazione che dai suoi piedi possa sempre arrivare qualcosa di positivo, ma anche tre palloni persi malamente. Sul secondo c’era un probabile fallo, ma comunque il Como segna. Nella ripresa stessa storia: palla persa e rete lariana.5,5 Gnonto (dal 18’ s.t.) Vorrei ma non posso Tanto fumo e zero arrosto.5,5 Njie Abulico Ci si aspetta sempre la giocata o la progressione, prende il palo nel secondo tempo, ma è troppo discontinuo.5 Pellegrino Annullato Meglio di Beto per come cerca il pallone, nel posto e col tocco giusto sull’assist di Mastantuono ed è il solo pallone giocabile.5 Vanoli Incomprensibile Cambi inspiegabili, vedi Brescianini al posto di Mastantuono, e Gonçalves lasciato troppo in campo.

Lo scrive stamattina in edicola David Guetta sul Corriere fiorentino