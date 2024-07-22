Le migliori slot di giugno al Casinia casino

Il primo mese d'estate è stato caratterizzato dal rilascio di nuove macchine. Molte di esse sono entrate a far parte del catalogo di Casinia Casino: scopri di seguito le migliori slot di giugno di Cas...

Il primo mese d'estate è stato caratterizzato dal rilascio di nuove macchine. Molte di esse sono entrate a far parte del catalogo di Casinia Casino: scopri di seguito le migliori slot di giugno di Casinia Casino.

Sands of Eternity 2

L'apparecchio piacerà ai conoscitori dell'antica cultura egizia. Il provider ha curato la grafica nei minimi dettagli e ha aggiunto interessanti funzioni. La vincita massima è di 15.000 puntate.

L'utente vedrà il formato del campo 6 x 7, ma alcune celle sono bloccate. All'inizio, il gioco si svolge su una griglia 6 x 3 con una disposizione a mosaico dei simboli. Le combinazioni vincenti attivano la funzione cascata e aprono più posizioni. Se nuove catene coincidono, l'opzione viene ripetuta. Questo aumenta il numero di linee attive. Possono essere da 729 a 117.649. Di solito un tale numero di schemi di vincita in Casinia Casino offre macchine con meccanica Megaways, ma il provider ha sviluppato un'altra opzione.

Negli angoli del campo ci sono dei simboli speciali. Si attivano quando le loro celle vengono sbloccate. L'opzione Shift of Thoth trasforma diversi simboli in una serie di personaggi identici. La funzione Raggi di Ra aggiunge dei simboli jolly. Tra questi possono esserci anche i soliti simboli wild. La slot presenta anche altri bonus:

- Espansione casuale - in qualsiasi momento una parte del campo di gioco può essere sbloccata senza che si verifichi una combinazione vincente.

- Giri gratis - durante i giri gratis si attiva il moltiplicatore cumulativo. I simboli con moltiplicatori cadono sul campo e vengono applicati se la cella diventa aperta. In modalità Super, il moltiplicatore aumenta ad ogni combinazione ricevuta.

Lo sviluppatore valuta la volatilità da media ad alta. L'RTP raggiunge il 96,4%.

Temple of Paw

La macchina porta i giocatori sulle cime delle montagne, nel tempio di Maneki-neko. La statuetta del gatto asiatico è considerata un simbolo di buona fortuna e gli utenti possono sperimentarla nella slot Temple of Paw.

Si tratta di una slot machine a cinque rulli con un gameplay semplice ma coinvolgente. Le combinazioni vengono abbinate su 20 linee. Una volta raccolta una catena, viene attivata una cascata e viene aumentato un moltiplicatore aggiuntivo. Il moltiplicatore viene azzerato tra un giro e l'altro.

Tre o più scatter attivano i giri gratuiti. Prima di iniziare, l'utente può aumentare il numero di giri gratuiti attivando la Ruota della Fortuna su Casinia Casino.

Il bonus mantiene la meccanica della modalità principale, ma c'è una differenza. L'entità del moltiplicatore è influenzata dal numero di simboli presenti nella catena di vincite. Il suo valore viene accumulato fino alla fine dei giri gratuiti.

La macchina è dotata di diversi valori RTP. Il livello massimo di rendimento è del 96,01%. Il provider stima la volatilità a 5 su 5.

Ze Zeus

L'antica mitologia greca è uno dei generi preferiti da giocatori e fornitori. Hacksaw Gaming offre una macchina con meccaniche a grappolo e cadute a cascata. La vincita massima di x10.000 può cadere sia in modalità normale che nei giri gratuiti.

Le celle con i simboli pagati si illuminano. Se la mano di Zeus appare sul campo durante il round, le posizioni selezionate verranno riempite:

- Simboli di denaro con moltiplicatori fino a x500.

- Moltiplicatori aggiuntivi fino a x10.

- Simboli della collezione.

Sono previsti anche dei giri gratis. Il principio di accumulo delle vincite non cambia. Tuttavia, le celle evidenziate rimangono attive fino alla fine del giro. I simboli speciali possono comparire al loro interno più volte in una serie di giri gratuiti, se la mano di Zeus cade di nuovo.

L'RTP massimo è del 96,4%. Ci sono diverse modalità di pagamento con diversi livelli di volatilità.

Puoi anche giocare gratuitamente alle macchine presentate su Casinia Casino. Basta selezionare la modalità demo cliccando sul pulsante corrispondente all'anteprima della macchina. Nelle versioni demo viene messa in gioco la valuta virtuale.