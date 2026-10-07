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Le lacrime di Mastantuono durante l’addio di Messi: “È il mio idolo e la mia bandiera”

Le parole di Mastantuono dopo l’addio di Messi

A cura di Andrea Pagni
07 ottobre 2026 12:04
Le lacrime di Mastantuono durante l’addio di Messi: “È il mio idolo e la mia bandiera” -
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Grandi emozioni ieri in Argentina durante la partita di addio di Messi alla nazionale Argentina. Una giornata che segna sicuramente un nuovo capitolo della storia del calcio e della nazionale albiceleste. Presente in campo Franco Mastantuono che ha giocato anche qualche minuto da subentrato ed è stato inquadrato in prede all’emozione in più riprese. Soprattutto durante il discorso di addio di Messi in cui lui come tanti altri compagni di squadra non è riuscito a trattenere le lacrime.

A fine partita Mastantuono ha lasciato anche qualche dichiarazione ai media argentini: “Amo Messi da tutta la vita, è sempre stata la mia bandiera e la mia ispirazione. Già da bambino era il mio idolo, è stato emozionante vivere questa notte con lui.”

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