Le lacrime di Mastantuono durante l’addio di Messi: “È il mio idolo e la mia bandiera”

Le parole di Mastantuono dopo l’addio di Messi

Grandi emozioni ieri in Argentina durante la partita di addio di Messi alla nazionale Argentina. Una giornata che segna sicuramente un nuovo capitolo della storia del calcio e della nazionale albiceleste. Presente in campo Franco Mastantuono che ha giocato anche qualche minuto da subentrato ed è stato inquadrato in prede all’emozione in più riprese. Soprattutto durante il discorso di addio di Messi in cui lui come tanti altri compagni di squadra non è riuscito a trattenere le lacrime.

A fine partita Mastantuono ha lasciato anche qualche dichiarazione ai media argentini: “Amo Messi da tutta la vita, è sempre stata la mia bandiera e la mia ispirazione. Già da bambino era il mio idolo, è stato emozionante vivere questa notte con lui.”