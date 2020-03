Ne avevamo parlato nei giorni scorsi (LEGGI QUI) purtroppo però la Quarantena League è stata annullata da Le Iene.

Oltre a Chiesa e Vlahovic (sorteggiato contro Biraschi del Genoa nel primo turno) avrebbero partecipato oltre altre star del panorama calcistico ed anche ex giocatori. Ieri pomeriggio il programma di Mediaset ha annullato il tutto per problemi burocratici, niente torneo e raccolta fondi per l’ospedale di Bergamo Giovanni XXIII per la quale comunque è ancora in atto la campagna di donazioni.