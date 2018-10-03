Lazio-Fiorentina sarà su DAZN. Ecco come seguire la sfida dei viola

La Fiorentina tornerà in campo domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico. La partita sarà visibile su DAZN. Ricordiamo le modalità per poter seguire le partite sulla piattaforma online: tv smart di ul...

La Fiorentina tornerà in campo domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico. La partita sarà visibile su DAZN. Ricordiamo le modalità per poter seguire le partite sulla piattaforma online: tv smart di ultima generazione, console di ultima generazione, cellulari, tablet e computer. Inoltre molti Bar permettono di seguire la partita direttamente su dei maxi schermi predisposti. Purtroppo la partita non sarà visibile su Sky Q poichè l'App di DAZN uscirà a fine ottobre invece di inizio ottobre come inizialmente previsto