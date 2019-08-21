Laxalt è vicino all'Atalanta. Domani sarà un giornata definitiva per il giocatore del Milan

Secondo Tuttomercatoweb, Diego Laxalt è vicino all’Atalanta, ha trovato l’accordo con il Milan per un prestito con obbligo di riscatto. Manca ancora l’intesa con il calciatore ma domani ci sarà un nuo...

A cura di Redazione Labaroviola 21 agosto 2019 12:48

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