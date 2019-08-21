Laxalt è vicino all'Atalanta. Domani sarà un giornata definitiva per il giocatore del Milan
Secondo Tuttomercatoweb, Diego Laxalt è vicino all’Atalanta, ha trovato l’accordo con il Milan per un prestito con obbligo di riscatto. Manca ancora l’intesa con il calciatore ma domani ci sarà un nuo...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 12:48
Secondo Tuttomercatoweb, Diego Laxalt è vicino all’Atalanta, ha trovato l’accordo con il Milan per un prestito con obbligo di riscatto. Manca ancora l’intesa con il calciatore ma domani ci sarà un nuovo incontro per la chiusura della trattativa. L'operazione tra i club è definitiva, si lavora ai dettagli e all’intesa tra la Dea e il giocatore.