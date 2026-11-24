L'autogol di Vanoli in conferenza stampa; l'obiettivo della Fiorentina è una triste e deprimente salvezza

La Fiorentina non solo delude sul campo ma a Monza fallisce l'esame su tutti i fronti

Poteva essere la partita della svolta. Un calendario che, almeno sulla carta, proponeva alla Fiorentina avversari abbordabili e lasciava immaginare l'inizio di una lunga e attesa risalita in classifica. E invece, ancora una volta, i viola hanno fallito l'appuntamento con la vittoria, offrendo una prestazione deludente e uscendo dal vecchio Brianteo con le ossa rotte: altri tre gol incassati e una sconfitta pesantissima contro una neopromossa.



L'ennesima occasione sprecata da una squadra che sembra incapace di trovare continuità e che, proprio come accaduto a Genova, fallisce il primo appuntamento dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. I tre risultati utili consecutivi conquistati prima della pausa avevano alimentato qualche speranza, ma la trasferta di Monza ha riportato tutti bruscamente alla realtà.



Quella della Fiorentina è una stagione che sembra maledetta, complicatasi fin dalle prime giornate con le tre sconfitte consecutive maturate sotto la gestione Grosso. Una situazione difficile che Paolo Vanoli è chiamato a risollevare, in un percorso che ricorda per certi aspetti quanto già accaduto nella scorsa stagione.



Il bilancio del tecnico viola parla di appena 9 punti conquistati in 10 partite da quando ha ripreso in mano la squadra. Qualche timido segnale di crescita si è intravisto, così come alcuni spunti incoraggianti, ma restano irrisolti i problemi più evidenti: una fase difensiva fragile, troppe reti subite e risultati che continuano a non arrivare con la necessaria regolarità.



A Monza, però, oltre a una prestazione assolutamente insufficiente, a lasciare perplessi sono state soprattutto le dichiarazioni dello stesso Vanoli nel dopogara. L'allenatore ha definito il gruppo talentuoso, ma carente di umiltà, attribuendo di fatto ai propri giocatori una responsabilità che va ben oltre il semplice rendimento sul campo. Un giudizio pesante, che sembra certificare una distanza tra la squadra e il suo allenatore, proprio nel momento in cui sarebbe fondamentale ricostruire compattezza, fiducia e senso di appartenenza.



Parole che rischiano di produrre l'effetto opposto rispetto a quello desiderato. Se nelle ultime settimane la Fiorentina è stata descritta come un gruppo poco unito e poco coeso, difficilmente dichiarazioni di questo tipo possono contribuire a ricompattare l'ambiente. Al contrario, rischiano di alimentare ulteriormente le divisioni e di indebolire un rapporto già evidentemente in difficoltà.



C'è poi una domanda che viene spontanea: se alcuni giocatori sono davvero presuntuosi e non hanno l'atteggiamento giusto, perché continuare a schierarli? Le scelte di formazione spettano all'allenatore, che ha il compito di individuare gli uomini più adatti a interpretare le partite e a rappresentare lo spirito che vuole trasmettere alla squadra. Non si può prima puntare su determinati calciatori e poi chiamarli pubblicamente in causa per mancanza di umiltà. Qual è, dunque, l'utilità di lanciare un messaggio così duro attraverso i microfoni, anziché affrontare queste problematiche all'interno dello spogliatoio?



A completare un quadro già estremamente complicato è arrivato l'annuncio del ritiro, previsto a partire da giovedì. Vanoli ha spiegato la necessità di far comprendere al gruppo quale sia il reale obiettivo stagionale: raggiungere quota 40 punti nel minor tempo possibile e conquistare la salvezza.



Una dichiarazione che ha il sapore amaro della realtà. La Fiorentina è sedicesima e si trova pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Parlare apertamente di salvezza significa prendere atto di una situazione che, fino a qualche settimana fa, nessuno avrebbe voluto immaginare, ma che oggi non può più essere nascosta.



Resta però il rischio che questo ridimensionamento degli obiettivi finisca per incidere ulteriormente sul morale di un gruppo giovane, fragile e apparentemente privo della necessaria unità. La salvezza deve essere certamente la priorità, ma una squadra come la Fiorentina non può permettersi di perdere anche la fiducia nelle proprie possibilità e nelle ambizioni che dovrebbero accompagnarne il percorso.



I tifosi viola hanno già sofferto abbastanza. La prospettiva di vivere un'altra stagione interamente condizionata dalla paura della retrocessione, per il secondo anno consecutivo, è qualcosa di difficile da accettare. Ancora di più nell'anno del centenario, una ricorrenza che avrebbe dovuto rappresentare un momento di orgoglio, entusiasmo e rilancio per tutta la società.



La piazza merita rispetto, chiarezza e soprattutto una squadra capace di lottare con convinzione. Adesso non servono altre dichiarazioni, né ulteriori promesse: servono risultati, responsabilità e unità d'intenti. Perché la Fiorentina non può continuare a fallire ogni occasione di ripartenza e non può permettersi di subire dei veri e propri autogol causati dalle parole del proprio allenatore.