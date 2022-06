L’autobus della Bulgaria si è schianto in Georgia, operato d’urgenza il centrocampista Nedelev

Vigilia movimentata per la nazionale della Bulgaria il cui pullman, con a bordo i giocatori, si è schiantato a Tbilisi – dove domani (domenica 12 giugno) è in programma la sfida di Nations League contro la Georgia padrona di casa (guidata in campo dal futuro napoletano Kvaratskhelia) – e il centrocampista Nedelev è finito in ospedale per un trauma craniocerebrale che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico.

“La nazionale -ha spiegato la federcalcio bulgara (Bfu) in una prima nota – ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l’hotel della squadra l’autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del veicolo. Dopo la collisione il centrocampista Todor Nedelev è stato trasportato in un ospedale locale, dove è attualmente sottoposto a esami clinici approfonditi. Tutti gli altri membri della squadra e dello staff della nazionale bulgara stanno bene”.

In seguito è arrivato un secondo comunicato, con gli aggiornamenti relativi alle condizioni di Nedelev la cui “operazione ha avuto successo. Il centrocampista ha riportato un trauma craniocerebrale, che ha richiesto un intervento chirurgico da parte del dottor Shota Ingorokva. Nedelev rimarrà sotto la supervisione delle squadre mediche locali e del medico della squadra nazionale Dr. Biser Bochev. La Federcalcio bulgara e la squadra nazionale esprimono la loro profonda gratitudine a tutti i professionisti sanitari, ai rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria in Georgia, e in particolare alla signora Ralitsa Dimitrova, nonché all’intera dirigenza della Georgia Federcalcio. La Federcalcio bulgara informerà tempestivamente il pubblico sullo stato attuale di Todor Nedelev. Tutti gli altri giocatori e i membri dello staff della Bulgaria sono in buona salute”. Lo riporta Il Corriere dello Sport

