L’assurdo cambio Jimenez-Dodò: esce il migliore in campo ma il brasiliano fa 0 contributi difensivi

Dodò è un calciatore con la testa altrove

Dopo la rimonta subita dall’Inter in 8 minuti costa cara alla Fiorentina, e a finire sul banco degli imputati è Paolo Vanoli. L’allenatore della Fiorentina infatti viene accusato di aver sbagliato i campi, accuse che non sono infondate.

Un cambio su tutti ha fatto infuriare tifosi e addetti ai lavori. Vanoli infatti ha deciso di togliere il migliore in campo ovvero Alex Jimenez che aveva anche segnato il meraviglioso gol dell’1-0. Al suo posto è entrato Dodò che ha però offerto una prova opaca. In 15 minuti il brasiliano infatti ha messo insieme ben 0 contributi difensivi di tutti i tipi: 0 recuperi, 0 contrasti, 0 tiri bloccati, 0 duelli, 0 chiusure ma anche 0 falli. Nonostante la partita prettamente difensiva infatti Dodò non ci ha messo mano e dati alla mano anche con il pallone tra i piedi non ha brillato. Infatti appena 6 palloni toccati e 3 persi.

Se già togliere il migliore in campo di per sé è sempre un errore, toglierlo per mettere questo Dodò è folle. Ma non tanto per il valore del brasiliano, ma Dodò è un calciatore fuori dal progetto e con la testa altrove e anche per questo non rende in campo e se davanti hai il migliore in campo può stare serenamente in panchina