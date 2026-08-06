L'arrivo del volo di Mastantuono è previsto alle ore 19.20. Gruppi di tifosi già presenti in aeroporto

L'arrivo del calciatore è atteso da un buon numero di sostenitori, che in queste ore hanno raggiunto lo scalo fiorentino.

L'attesa sta per finire. Il volo che porterà Franco Mastantuono a Firenze è previsto in arrivo all'aeroporto di Peretola alle 19.20. Già in queste ore diversi tifosi viola hanno raggiunto lo scalo fiorentino per accogliere quello che è uno dei colpi più attesi dell'estate della Fiorentina.

L'ultimo calciatore ad aver richiamato così tanti sostenitori all'aeroporto fu David de Gea, nell'estate del 2024. Ora tocca a Mastantuono: Firenze è pronta ad abbracciare il suo nuovo talento.