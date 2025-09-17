Lamptey: "La Fiorentina è un passo in avanti. Dodò mi ha accolto benissimo, De Zerbi mi ha chiamato"

Lamptey ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa nel giorno della sua presentazione

Tariq Lamptey è stato presentato dalla sala stampa del Viola Park come nuovo giocatore della Fiorentina, queste le sue parole:

"Sono veramente felice di giocare in serie A, questo è un campionato di altissimo livello, non vedo l'ora di giocare, possiamo raggiungere nuovi obiettivi perchè abbiamo grandi giocatori, speriamo di tornare in campo presto. Io sono un giocatore molto flessibile, posso giocare in tanti ruoli sempre al meglio che posso. Tutti mi hanno dato un caloroso benvenuto.

Ho giocato tanto in Premier League, questo per me è un passo avanti, tutti mi hanno mostrato il loro progetto e volevano che io fossi qua, mi concentro sul fatto di essere qui e sul rispondere a quello che è successo, Ronaldinho è stato il mio idolo. Premier League o Serie A è sempre una sfida diversa, quando ho parlato con la Fiorentina mi hanno detto che mi seguivano da tanto tempo e questo mi ha riempito di orgoglio.

Ci sono giocatori famosi qui alla Fiorentina, vorrei conoscerli meglio e imparare più cose da loro, speriamo sia un'ottima stagione. Fin da quando sono arrivato Dodò è stato fantastico con me e mi ha accolto alla grande, anche Kayode mi ha parlato molto bene della Fiorentina. Tutti conoscono la storia della Fiorentina, è stato fatto un percorso europeo importante in questi anni.

Ho iniziato la mia carriera al Chelsea, sono cresciuto molto come persona e come giocatore, ringrazierò sempre Lampard per avermi lanciato, poi ho fatto il mio percorso sempre in crescendo. De Zerbi è stato un grandissimo allenatore per me, mi ha fatto gli auguri quando ha saputo del mio trasferimento. Ho avuto anche altre offerte ma questa mi sembrava la migliore per me"