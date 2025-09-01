Lamptey è un nuovo calciatore della Fiorentina, c'è il comunicato. Indosserà il numero 48

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion F.C. Lamptey, nato ad Hillingdon (UK) il...

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion F.C. Lamptey, nato ad Hillingdon (UK) il 30 settembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea mentre, nelle ultime cinque stagioni, con la maglia del Brighton, ha collezionato 122 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup ed EFL Cup mettendo a segno 5 gol e fornendo 12 assist. Il nuovo calciatore viola vanta, inoltre, 11 presenze con la Nazionale maggiore del Ghana. Lo scrive la Fiorentina sul proprio sito