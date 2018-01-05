Nazione: Capouè, nodo ingaggio, si inserisce il Torino di Mazzarri che lo paragonava a Hamsik...

Come scrive La Nazione, Yannis Salibur (classe 1991), esterno con caratteristiche offensive del Guingamp, piace a Corvino che ha chiesto informazioni. Non solo lui nel mirino, piace anche Dubois, terz...

Come scrive La Nazione, Yannis Salibur (classe 1991), esterno con caratteristiche offensive del Guingamp, piace a Corvino che ha chiesto informazioni. Non solo lui nel mirino, piace anche Dubois, terzino del Nantes classe 1994, mentre Etienne Capouè, del Watford, è il nome nuovo. Mediano e centrocampista centrale, all’occorrenza anche difensore centrale, è pronto a partire subito dall’Inghilterra, ma il problema da risolvere è in ogni caso l’ingaggio che andrebbe oltre i parametri del club di Della Valle. Su di lui, scrive Tuttosport, c’è anche il Toro, che con l’arrivo di Mazzarri potrebbe farci più di un pensiero, dal momento che l'allenatore a suo tempo lo aveva paragonato ad Hamsik.