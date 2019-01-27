Lafont para il rigore a Pellissier, parte Chiesa e segna il 4-2. Partita folle!
Partita folle al Bentegodi! Pellissier calcia il rigore e Lafont lo para. Nell'azione dopo, Muriel allunga per Gerson che mette in mezzo per Chiesa. Il figlio d'arte arriva in velocità e segna il 4-2...
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 13:59
Partita folle al Bentegodi! Pellissier calcia il rigore e Lafont lo para. Nell'azione dopo, Muriel allunga per Gerson che mette in mezzo per Chiesa. Il figlio d'arte arriva in velocità e segna il 4-2 che chiude i conti. Incredibile partita!