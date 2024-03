La Viola nei guai in Serie A: Fiorentina al top per pali e traverse prese, ecco tutte le curiosità statistiche

Nelle ultime 5 gare le statistiche e le quote Serie A della Fiorentina sono tutt’altro che entusiasmanti, infatti, la Viola è finita nei guai con un magrissimo bottino di 4 punti su 15 messi a segno, troppo pochi per le previsioni fatte a inizio stagione, gli obiettivi fissati e le tacite speranze dei tifosi.



I primi due mesi di campionato sono stati soddisfacenti, tra ottobre e novembre le prime difficoltà, fino al flop 2024 con due mesi di stenti a livello tattico e statistico, ma nulla è ancora perso e alla venticinquesima giornata di campionato la Viola siede comoda a 3 punti dal sesto posto, 7 punti dalla zona Europa League e Champions.

Fiorentina al top per pali e traverse in Serie A, quinta per minuti di possesso palla



Sono tre i club che nelle prime 24 giornate hanno colpito più pali e traverse, insieme alla Viola a quota 13 legni ci sono anche Genoa e Inter. Nel caso dei Nerazzurri, lo score è calcolato sulle prime 24 giornate.



Per quanto riguarda la media dei minuti di possesso palla i dati rincuorano abbastanza, perché la Fiorentina è quinta con 31′ e 36” a match, dietro al Milan a quota 31′ e 45”.



Flop Viola 2024



Sono 4 le sconfitte del 2024 su 7 gare di campionato, un periodo negativo in cui diversi fattori a sfavore si sono coalizzati contro la rosa di Italiano.



Nelle ultime 5 gare dalla ventunesima alla venticinquesima giornata le sconfitte sono state 3: contro Inter, Lecce e Bologna, la vittoria per 5 a 1 contro il Frosinone resta una magra consolazione e neppure il pareggio nel derby contro l’Empoli lascia tirare un sospiro di sollievo a mister Italiano.



I bomber al top della Viola



Il calciatore della Fiorentina favorito al gol nelle scommesse sportive è Nico Gonzalez, capocannoniere Viola con 7 gol e 1 assist.



Al secondo posto nella classifica dei bomber Viola ci sono Bonaventura e Beltran a pari merito con 6 gol, 2 gli assist per il centrocampista italiano e uno per l’attaccante argentino. Anche Martinez Quarta entra nel tabellino dei migliori goleador Viola con 4 reti.



Se si esclude Belotti che è appena arrivato a Firenze, il grande flop della Fiorentina è Nzola, perché in 24 gare ha segnato soltanto 2 gol e fornito 2 assist: troppo pochi per un attaccante che veniva dai 13 gol segnati nella scorsa stagione.



Marzo di fuoco per la Fiorentina con 3 big match



In realtà sono 5 i big match che attendono la Viola dal 10 marzo al 7 aprile 2024 e tre di questi si concentrano nel mese in cui inizia una primavera bollente per gli uomini di Italiano, a cui dovrà aggiungersi anche la sfida negli ottavi di Conference League, ma procediamo con ordine.



Il 2 marzo c’è la sfida contro il Torino, il 10 si parte con il tour de force che vede la Viola affrontare Roma, Atalanta e Milan in 20 giorni.



Aprile incomincia con la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e tre giorni dopo grande scontro in trasferta contro la Juventus.



Queste gare saranno determinanti e l’armata di Italiano ha già dimostrato nella scorsa stagione di sapere arrivare fino in fondo per giocarsela a viso aperto, con la speranza che quest’anno la Viola riuscirà a portare almeno un trofeo a Firenze.