La tibia di Kean si è sgonfiata ma tempi più lunghi. La confessione ad un amico: “Non si vede la luce”

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il gonfiore alla tibia accusato da Kean si è progressivamente ridotto, ma i tempi di recupero si stanno rivelando più lunghi del previsto. La scorsa settimana lo staff medico viola ha sperato fino all’ultimo di poterlo mettere a disposizione di Vanoli per la sfida contro il Parma, ma dopo il provino effettuato nella mattinata di domenica è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

La situazione, di fatto, è molto simile anche in questi giorni. «Ancora non si intravede la luce», avrebbe confidato ieri una persona vicina al giocatore. Nel frattempo, dall’esterno segue con grande attenzione l’evolversi della situazione anche il ct della Nazionale Gattuso, al quale Kean ha comunque assicurato che farà il possibile per rispondere alla convocazione in vista del primo spareggio mondiale.