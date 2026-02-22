La Stampa rivela: “Più di un contatto tra la Juventus e gli agenti di De Gea, ma ci sono altri nomi”

La Juve ha tanti problemi. Quello del portiere è uno di questi. Negarlo diventa sempre più difficile, anche se Luciano Spalletti adotta proprio Michele Di Gregorio come uomo da salvare in questa fase di crisi: «Il portiere è in un momento di difficoltà, ma come lo è tutta la squadra. Perché sempre di squadra si parla, lui non andrebbe messo in difficoltà con un pallone perso come quello che ha portato al primo gol».

E il ragionamento di Spalletti non fa una grinza, perché se è vero che la Juve ha subito gol al primo tiro per 13 volte su 25 partite in questo campionato, è altrettanto vero che i bianconeri continuano a comandare la classifica dei gol regalati: sono 12 sui 25 complessivi, praticamente la metà. Ciò non toglie che il tema portiere in casa Juve sia sempre più all’ordine del giorno, l’avventura di Di Gregorio per oltre un anno si è sviluppata tra alti (come al Mondiale per Club) e bassi, alla lunga però l’eredità di Szczesny (e prima ancora di un certo Buffon) si è trasformata in un peso troppo grosso da sostenere in una squadra che non è stata in grado di proteggerlo. E ora, errore dopo errore, gol subito dopo gol subito, la dirigenza bianconera non può che accelerare le valutazioni sul mercato per un nuovo numero uno.

Con una prima scelta assoluta, quella che in realtà aveva già evidenziato Claudio Filippi quando rivestiva il doppio ruolo di preparatore dei portieri e capo osservatore per gli estremi difensori, prima del passaggio al Milan: Marco Carnesecchi dell’Atalanta. È lui l’obiettivo numero uno (non solo) della Juve, che sa però di dover fare i conti con una valutazione superiore ai 40 milioni e che rischia di crescere ancora. Le alternative parlano italiano, in lista e sotto stretta osservazione ci sono Elia Caprile del Cagliari così come Guglielmo Vicario del Tottenham, a sua volta protagonista di una stagione non entusiasmante e per questo possibile opportunità di mercato.

Tutti nomi, fin qui, conosciuti e graditi allo stesso Spalletti, che pure continua a predicare fiducia in Di Gregorio come nel suo esperto vice Mattia Perin (possibile staffetta in Champions). Non mancano però altri profili monitorati, tra cui un pallino di Damien Comolli come Guillaume Restes, gioiello ventenne del Tolosa, di cui l’ad bianconero sa ovviamente tutto. E più di un contatto c’è anche stato con gli agenti di David De Gea, individuato come portiere di esperienza per accompagnare un nuovo titolare di prospettiva. Sì, la Juve pensa a un nuovo portiere, eccome se ci pensa. Lo scrive La Stampa