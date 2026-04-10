La Serie A non regge il passo con i top campionati europei: in 29 partite 16 KO e 52 gol subiti

Tuttomercatoweb ha fatto un’interessante analisi delle partite delle squadre italiane contro le squadre dei principali campionati europei:

Il calcio italiano sta attraversando un periodo di grande crisi, culminato con l’esclusione dell’Italia dal Mondiale 2026 per opera della Bosnia. La Serie A rischia inoltre seriamente di perdere tutte le sue squadre impegnate nelle competizioni europee dopo i quarti, visto che sembrano decisamente improbabili le rimonte di Bologna e Fiorentina.

Il divario tra i nostri club e quelli degli altri top 4 campionati è evidenziato dagli scontri diretti che sono andati in scena in questa stagione: 8 vittorie, 5 pareggi e addirittura 16 sconfitte in 29 partite, con 35 gol fatti e 52 subiti. I ko superano la metà delle sfide disputate, con l’Atalanta che è quella che ha vinto di più, ma, allo stesso tempo, è anche la più battuta. Juventus, Napoli e Fiorentina non sono mai riuscite a vincere. Di seguito tutte le partite in questione:

Atletico Madrid-Inter 2-1

Inter-Liverpool 0-1

Inter-Arsenal 1-3

Borussia Dortmund-Inter 0-2

Bilancio Inter: 1 vittoria e 3 sconfitte, 4 gol fatti, 6 gol subiti.

Juventus-Borussia Dortmund 4-4

Villarreal-Juventus 2-2

Real Madrid-Juventus 1-0

Monaco-Juventus 0-0

Bilancio Juventus: 3 pareggi e 1 sconfitta, 6 gol fatti, 7 gol subiti.

Manchester City-Napoli 2-0

Napoli-Eintracht Francoforte 0-0

Napoli-Chelsea 2-3

Bilancio Napoli: 1 pareggio e 2 sconfitte, 2 gol fatti, 5 gol subiti.

PSG-Atalanta 4-0

Marsiglia-Atalanta 0-1

Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3

Atalanta-Chelsea 2-1

Atalanta-Athletic Club 2-3

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1

Atalanta-Bayern Monaco 1-6

Bayern Monaco-Atalanta 4-1

Bilancio Atalanta: 4 vittorie e 5 sconfitte, 14 gol fatti, 21 gol subiti.

Nizza-Roma 1-2

Roma-Lille 0-1

Roma-Stoccarda 2-0

Bilancio Roma: 2 vittorie e 1 sconfitta, 4 gol fatti, 2 gol subiti.

Aston Villa-Bologna 1-0

Bologna-Friburgo 1-1

Celta Vigo-Bologna 1-2

Bologna-Aston Villa 1-3

Bilancio Bologna: 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte, 4 gol fatti, 6 gol subiti.

Mainz-Fiorentina 2-1

Crystal Palace-Fiorentina 3-0

Bilancio Fiorentina: 2 sconfitte, 1 gol fatto, 5 gol subiti.