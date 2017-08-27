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La Sampdoria vede viola e segna, oggi inizia anche l'era Sportiello alla Fiorentina. Il nuovo padrone della porta gigliata

Pochi minuti lo scorso anno da secondo dietro Tatarusanu, a Milano ha evitato un passivo più pesante. Da oggi si prende la porta viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2017 17:25
La Sampdoria vede viola e segna, oggi inizia anche l'era Sportiello alla Fiorentina. Il nuovo padrone della porta gigliata - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Marco Sportiello e della sua nuova era tra i pali della Fiorentina. All’esordio a San Siro, contro l’Inter, ha evitato un passivo ancor più pesante, costretto ad incassare tre reti pur senza gravi colpe, adesso vuole rovesciare la prospettiva. Il suo debutto al Franchi, la scorsa stagione, nelle due sole gare disputate, fu contro il Genoa, castigato due volte da quel Cholito Simeone che oggi è suo compagno di squadra e Hiljemark: allora, con l’altra ligure, raccolse un punto, ora punta al bottino pieno.

La Samp, quando vede viola, segna a raffica (130 gol nella storia) ed è lui che stavolta vuole sbarrargli la strada. Anche per invertire quella cattiva abitudine viola di incassare almeno due reti a partita che dura già da 9 gare di Serie A, tra la prima di questa stagione e le ultime 8 della precedente. E’ uscito dal Bernabeu, pur avendo dovuto inghiottire i gol di Mayoral e Cristiano Ronaldo, con la consapevolezza che l’entusiasmo suo e dei compagni possono davvero trasformarsi in un detonatore d’energia straordinario ed è da qui che intende ricominciare.

 

Corriere dello Sport Stadio

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