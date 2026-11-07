La Roma scherza con la difesa del Sassuolo. 3-0 per i giallorossi nella gara del cuore di Aquilani

Miglior attacco batte peggior difesa: la Roma batte il Sassuolo 3-0 e lascia i neroverdi nella zona calda della classifica con 8 punti

La Roma si lascia immediatamente alle spalle la beffarda sconfitta contro il Manchester United in Champions League e travolge 3-0 il Sassuolo all'Olimpico. Una partita senza storia, con gli emiliani capaci di resistere soltanto nel primo quarto d'ora prima di arrendersi alla superiorità della squadra di Gian Piero Gasperini. Decidono il gol di Hermoso, l'autorete di Walukiewicz e il sigillo di Rodrigo Mora. I giallorossi restano imbattuti in campionato, salgono a 27 punti e scavalcano momentaneamente l'Inter, impegnata domani, al secondo posto. Con 31 reti realizzate, la Roma si conferma il miglior attacco della Serie A. Notte fonda, invece, per Alberto Aquilani: quinta sconfitta consecutiva, sesta nelle ultime sette gare e peggior difesa del torneo con 29 gol incassati.

Il Sassuolo prova a sorprendere i padroni di casa in avvio: al 3' Matic impegna Vasquez, mentre Idzes calcia alto sugli sviluppi di un corner. La Roma cresce rapidamente e al 12' sfiora il vantaggio con Balerdi, il cui colpo di testa viene salvato sulla linea da Caleta-Car. Al 17' Rodrigo Mora conquista un angolo con una conclusione deviata, poi Cristante costringe Muric all'intervento. Il risultato si sblocca al 27': Idzes non riesce a liberare l'area, Malen appoggia per Hermoso che trova l'angolo con il sinistro. Passano appena tre minuti e arriva il raddoppio: Malen calcia verso la porta, il pallone viene deviato da Idzes e Walukiewicz e termina alle spalle di Muric. La Roma insiste, sfiorando il tris con Soulé e Balerdi, mentre al 42' Idzes prova a scuotere gli ospiti con un diagonale fuori di poco.

Aquilani prova a cambiare qualcosa nell'intervallo inserendo Bowie e Van der Brempt, ma la ripresa si apre ancora nel segno della Roma. Al 48' Soulé supera Muric senza riuscire a concretizzare, poi Malen spreca da posizione defilata. Al 54' ci provano Koné e Rodrigo Mora, mentre un minuto più tardi Muric respinge una conclusione dell'attaccante olandese. Il terzo gol arriva al 58': Rodrigo Mora triangola con Malen e incrocia sul secondo palo, facendo passare il pallone sotto le gambe di Caleta-Car. Sul 3-0 la partita è virtualmente chiusa. Gasperini concede spazio alle seconde linee, ma i giallorossi continuano a creare occasioni: Molina sfiora il poker al 68', Pisilli e Malen mettono ancora in difficoltà la retroguardia emiliana. Nel finale ci provano anche Cristante e Pisilli, senza trovare il quarto gol. Il Sassuolo non riesce mai a riaprire la gara: la Roma controlla fino al triplice fischio e si prende una vittoria netta, preziosa per la classifica e per il morale come riportato da TMW.