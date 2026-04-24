La Roma sceglie Gasp: "Terminato il rapporto con Ranieri, piena fiducia nel corso di Gasperini"

Con un comunicato ufficiale la Roma ha licenziato Claudio Ranieri ed ha ribadito la propria fiducia in Gianpiero Gasperini

Dopo l'anticipazione di Sky Sport, ora è tutto confermato. È ufficialmente finita tra Claudio Ranieri e la Roma. Dopo le crescenti tensioni degli ultimi giorni, dunque, arriva l'addio anticipato dell'ex allenatore, che dopo essere subentrato sulla panchina giallorossa nella passata stagione era entrato in dirigenza in qualità di Senior Advisor, con rapporto diretto con la proprietà e dunque con i Friedkin. Come noto, il caos era scoppiato dopo le discussioni a distanza con Gasperini e il deteriorarsi del rapporto tra i due. Alla base di tutto, la diversa visione sul mercato e non solo.

Anche se lo stesso Ranieri aveva rotto il silenzio con una serie di dichiarazioni distensive - tra cui "ora siamo tutti uniti per un unico scopo" - (QUI per saperne di più), arriva dunque la decisione di interompere il percorso fatto finora. Dopo che l'ex allenatore aveva lasciato la sede del club giallorosso poco prima delle 18, gli incontri all'interno del centro sportivo di Trigoria tra i legali e i rappresentanti della proprietà erano continuati. Ora, invece, è arrivata la decisione. Riportiamo di seguito il comunicato del club.

La Roma ha salutato Claudio Ranieri con un comunicato ufficiale: "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi".

Il comunicato del club giallorosso prosegue con un occhio già al futuro: "Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia". Lo riporta Gianluca Di Marzio.com