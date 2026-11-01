La rete di Nzola non basta al Cagliari: la Lazio vince e si porta in vetta. Il Frosinone non si ferma

La Lazio ribalta il Cagliari e approfittano del ko dell’Inter nel derby, mentre il Frosinone supera 2-0 il Torino

Pomeriggio ricco di emozioni in Serie A, con due vittorie nelle gare delle 15. All’Olimpico la Lazio conquista tre punti pesantissimi contro il Cagliari, mentre il Frosinone continua a sorprendere e supera il Torino con un netto 2-0.

La notizia più importante arriva dalla Capitale: la squadra di Gattuso vince in rimonta e si porta da sola al comando della classifica con 28 punti, approfittando della sconfitta dell’Inter, battuta ieri sera dal Milan per 3-1 nel derby.

A sbloccare la partita è il Cagliari, avanti con Nzola. La Lazio reagisce e trova il pareggio con Isaksen, prima di completare la rimonta nella ripresa grazie alla rete di Pinamonti. Tre punti fondamentali per i biancocelesti, che si prendono così la vetta solitaria del campionato.

Continua a volare anche il Frosinone, che davanti al proprio pubblico supera il Torino per 2-0. A decidere la sfida sono Ghedjemis e Calò, a segno rispettivamente nel corso della ripresa e nel finale. La formazione ciociara conferma così l'ottimo momento di forma e raggiunge quota 20 punti, consolidando il proprio percorso positivo in campionato.