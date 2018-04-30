La Repubblica punzecchia Gigi D’Alessio: “Dopo sei minuti non rideva più”

Senz’altro particolare l’articolo che dedica La Repubblica, nell’edizione odierna a Gigi D’Alessio presente ieri al Franchi per Fiorentina-Napoli. Il cantante partenopeo, protagonista di numerosi “sel...

Senz’altro particolare l’articolo che dedica La Repubblica, nell’edizione odierna a Gigi D’Alessio presente ieri al Franchi per Fiorentina-Napoli. Il cantante partenopeo, protagonista di numerosi “selifie” prima dell’inizio del match dopo sei minuti, quando Koulibaly veniva espulso, non ha più sorriso tanto ed ha dovuto ammirare Simeone realizzare una tripletta, ovviamente a scansarsi la squadra viola non ci ha pensato minimamente e questa sconfitta potrebbe essere decisiva per la corsa allo scudetto dove la Juventus adesso è netta favorita, “coraggio Gigi!”