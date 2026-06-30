La Repubblica: "Per la Fiorentina Gudmundsson è in vendita. La richiesta dei viola è intorno ai 20 milioni"

Dopo 2 stagioni l'islandese dovrebbe salutare Firenze: ad oggi non ci sono offerte, ma la situazione potrebbe cambiare

Le strade tra la Fiorentina e Albert Gudmundsson potrebbero separarsi quest'estate, e come riporta l'edizione fiorentina de La Repubblica, i viola stanno proprio pensando di liberarsi del giocatore in questa finestra di mercato.

L'islandese ha parecchio deluso le aspettative in queste 2 stagioni a Firenze: 18 gol in 79 presenze (dati transfermarkt) e tante prestazioni altalenanti che hanno portato la dirigenza viola a prendere in seria discussione una sua possibile cessione.

Proprio per questo, secondo il quotidiano, la Fiorentina ritiene che il valore del giocatore oscilli intorno ai 20 milioni: al momento non sembra essere arrivata nessun tipo di offerta, si parla dalla Premier, ma per ora tutto tace, non si sta muovendo niente, con il calciomercato però, che deve ancora entrare nel vivo.