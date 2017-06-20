La Reggina pressa i viola per ottenere il rinnovo del prestito di Bangu

Dopo una stagione ad alti livelli in Lega Pro i calabresi vorrebbero ottenere un nuovo prestito del centrocampista classe '97, ma la Fiorentina...

Tra gli obiettivi della Reggina versione 2017/2018 c’è sicuramente la riconferma di Andy Bangu, centrocampista classe ’97 reduce da una stagione ad alti livelli in riva allo Stretto.

Il calciatore di proprietà della Fiorentina nelle intenzioni di Basile rappresenterebbe un punto fermo per la mediana della prossima stagione: il neo coordinatore dell’Area Tecnica è in pressing sull’entourage del centrocampista e sulla società viola, e ne ha già chiesto il rinnovo del prestito.

E’ forte però la concorrenza: costante, infatti, è l’interesse di altre squadre di Lega Pro e anche di Serie B. Difficile che l’operazione riconferma si evolva in una fumata bianca, almeno per il momento, anche se la società amaranto sta cercando in tutti i modi di riavere il giocatore anche per la prossima stagione.

Fonte: reggionelpallone.it