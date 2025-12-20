La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-5-2 con coppia d’attacco Kean-Gudmundsson

Secondo SkySport, per la partita di domani al Franchi contro l’Udinese, Paolo Vanoli è pronto a cambiare volto alla squadra, proponendo una formazione profondamente diversa rispetto a quella scesa in campo in settimana nella trasferta di Conference League persa a Losanna.

Il tecnico dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con De Gea tra i pali e la coppia d’attacco formata da Kean e Gudmundsson, cercando più incisività offensiva rispetto alle ultime uscite. In mediana Fagioli è in vantaggio per riprendersi il posto da titolare al fianco di Mandragora e Sohm, mentre sulle fasce Dodò e Parisi. Dietro, Pongracic, Marì e Ranieri costituiscono il trio difensivo prescelto.