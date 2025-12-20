20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-5-2 con coppia d’attacco Kean-Gudmundsson

News

La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-5-2 con coppia d’attacco Kean-Gudmundsson

Redazione

20 Dicembre · 10:51

Aggiornamento: 20 Dicembre 2025 · 10:51

Condividi:

di

Secondo SkySport, per la partita di domani al Franchi contro l’Udinese, Paolo Vanoli è pronto a cambiare volto alla squadra, proponendo una formazione profondamente diversa rispetto a quella scesa in campo in settimana nella trasferta di Conference League persa a Losanna.
Il tecnico dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con De Gea tra i pali e la coppia d’attacco formata da Kean e Gudmundsson, cercando più incisività offensiva rispetto alle ultime uscite. In mediana Fagioli è in vantaggio per riprendersi il posto da titolare al fianco di Mandragora e Sohm, mentre sulle fasce Dodò e Parisi. Dietro, Pongracic, Marì e Ranieri costituiscono il trio difensivo prescelto.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio