Oggi verrà indossata per la prima volta la maglia della Fiorentina per la stagione 2025/26. La Kappa si è ispirata alla divisa della stagione 99/00 per quanto riguarda la maglia dei calciatori mentre si è ispirata alla maglia 2005/06 per quanto riguarda la divisa del portiere. La nuove maglie sono in vendita nella store dello stadio, come dimostrano le foto di Labaro Viola