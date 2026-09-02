La Nazione: "Tra gli svincolati spunta Brozovic. La decisione del croato è attesa nelle prossime ore".

L'ex Inter ha sul piatto l'offerta dell'Al-Ittihad e quella da 2,5 milioni della Fiorentina: c'è la tentazione di ritornare in Italia.

Chiuso definitivamente il mercato in Serie A, occhio agli svincolati, che potrebbero fare gola a tanti club, tra cui la Fiorentina: sono ore importanti infatti per un possibile approdo di Marcelo Brozovic in viola.

Dopo essere sfumati Thorstvedt e Torreira, adesso l'obiettivo più concreto è l'ex Inter: il ragazzo, dopo l'esperienza con l'Al-Nassr, è svincolato, e, come riporta La Nazione, al momento ha sul piatto la ricca offerta del Al-Ittihad e quella della Fiorentina da 2,5 milioni a stagione.

Il croato sembra tentato da un suo possibile ritorno in Serie A, e in queste ore arriverà la sua decisione finale.