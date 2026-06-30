La Nazione sui terzini: "Piace Juanlu Sanchez del Siviglia. Calda anche la pista per Belghali del Verona"

Dalla Spagna aspettano da un momento all'altro la proposta viola per il terzino. Potrebbe partire per circa 5 milioni.

Al netto di inserimenti di altre squadre sarà una guerra di nervi sul filo dell’attesa. Per la corsia destra della difesa in Spagna attendono da un momento all’altro la proposta viola al Siviglia per Juanlu Sanchez. L’esterno si può prendere con 5 milioni. Lì a destra piace anche Belghali del Verona.

Pillole di giornata in uscita. La Lazio guarda con attenzione in casa Fiorentina. Noto l’interesse per Roberto Piccoli, con Gattuso che prenderebbe volentieri anche Fabbian, giocatore che ha sempre stimato e che ha anche convocato in nazionale.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione